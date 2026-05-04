国内ラグビー最高峰、リーグワンの第17節が2日に行われ、三重ホンダヒートがコベルコ神戸スティーラーズと対戦しました。大阪・花園ラグビー場で行われたコベルコ神戸スティーラーズ戦。三重ホンダヒートは2つのトライを決めますが14対17と3点差をつけられ、前半を折り返します。後半は、お互いにひとつづつトライを取り合い、ノーサイド。結局、19対24で敗れました。しかし、三重ホンダヒートはこの試合で勝ち点1を得てディヴィジ