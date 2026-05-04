三重県議会の服部富男議長が5月19日に予定されている役員改選前に辞職願いを提出し、議長選挙には出馬しないことを表明しました。去年5月に就任した自民党県議団の服部議長が1日の定例会見で明らかにしたものです。県議会議長の任期は申し合わせで2年以内となっていますが1年で辞任する「慣例」があります。会見で服部議長は、4月20日に行われた自民党県議団の総会で辞職願いを提出して、議長選挙には出馬しないことを伝え、了承を