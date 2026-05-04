斎王の伊勢神宮に関する資料から斎王が担う重要な役割などについて学べる企画展が三重県明和町にある斎宮歴史博物館で、いま開かれています。斎王は天皇に代わって伊勢神宮に仕えるために選ばれた未婚の皇族女性で、会場には歴代の斎王の中で、最も有名な斎宮女御を描いた資料をはじめ、斎王に関する絵巻や書籍など38点が展示されています。斎王の最も重要な務めは伊勢神宮の祭祀である月次祭、そして神嘗祭で奉仕することで、特別