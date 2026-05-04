大型連休に合わせて三重県津市にある百貨店「松菱」で、動物やカブトムシに出会えるイベントが始まり、多くの家族連れでにぎわっています。このイベントは子どもたちに動物との触れ合いを通して命の大切さを感じてもらうとともに、ゴールデンウイークに家族で楽しい思い出をつくってもらおうと毎年この時期に開かれているものです。会場には、アヒルや色鮮やかなインコのほか、可愛らしく動き回るモルモットなど10種類の動物が集ま