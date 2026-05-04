2026年4月、集英社オンラインで読まれた人気のニュース記事ベスト5をお送りする。 【画像】「美しい三代目店主」と定評の井上美菜さん、脱衣所や壊れた警報機の写真も 第5位は名古屋のサウナで起きた、一歩間違えたら大事故につながりかねない「客の迷惑行為」についての記事だ。 2026年4月に、集英社オンラインで反響が大きかった人気ニュース記事のベスト5をお送りする。 第1位は、大きな注目を集めた京都小6死