2026年4月、集英社オンラインで読まれた人気のニュース記事ベスト5をお送りする。 【画像】衝撃! ラプンツェルの髪を襲うカラス、過去にはマキシマスの尻尾も 第4位はディズニーシーのラプンツェルに降りかかった災難についての記事だ。 2026年4月に、集英社オンラインで反響が大きかった人気ニュース記事のベスト5をお送りする。 第1位は、大きな注目を集めた京都小6死体遺棄事件の記事だ。逮捕され