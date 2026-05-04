2026年4月、集英社オンラインで読まれた人気のニュース記事ベスト5をお送りする。 〈画像〉「仲よさそうだったのに」肌を露出し腰の刺青が目立つまみ容疑者の写真、腕っぷしが強かった死亡した夫の真稀さんとの２ショット写真も 第3位は夫婦ゲンカの末に起きた衝撃的な事件の記事だ。 2026年4月に、集英社オンラインで反響が大きかった人気ニュース記事のベスト5をお送りする。 第1位は、大きな注目を集めた京都小