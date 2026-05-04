2026年4月、集英社オンラインで読まれた人気のニュース記事ベスト5をお送りする。 「伝えるのは命」をテーマに掲げる旭山動物園のHP画像、現在は休園中とも表示されている 第2位は人気の観光地で起きた衝撃的な事件の記事だ。 2026年4月に、集英社オンラインで反響が大きかった人気ニュース記事のベスト5をお送りする。 第1位は、大きな注目を集めた京都小6死体遺棄事件の記事だ。逮捕された養父の素顔に迫