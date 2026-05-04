2026年4月、集英社オンラインで読まれた人気のニュース記事ベスト5をお送りする。【画像】「さわやかなサッカー少年だったが…」逮捕された養父・安達優季容疑者のサッカー部時代のユニフォーム姿、あどけない中学生の頃の写真、地主だった安達家の写真も第1位は世間を震撼させた京都小6死体遺棄事件の記事だ。 2026年4月に、集英社オンラインで反響が大きかった人気ニュース記事のベスト5をお送り