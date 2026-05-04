カフェのテーブル越しにコーヒーカップで口元を隠す、鏡越しの自撮りではスマホで顔半分を覆う、夕焼けや海を背に、あえて後ろ姿だけを写す――SNSを眺めていると、20代を中心とした若者たちの写真には、こうした顔を見せない投稿が当たり前のように並んでいる。なぜ彼らは、せっかくの映えスポットで顔を隠すのか。取材を進めると、そこには単なる照れやプライバシー意識だけでは片づけられな