東京の下町で老舗古書店〈東亰(とうきょう)バンドワゴン〉を営む大家族・堀田(ほった)家を描いたホームドラマ、小路幸也さんの人気シリーズ第21弾『アイ・ウォント・トゥ・ホールド・ユア・ハンド東京バンドワゴン』が刊行されます。タイトルになったビートルズの曲の邦題は「抱きしめたい」。それにちなんで、今作は全編にわたって若い人たちの結婚や恋愛模様が軽やかに展開していきます。堀田家の面々