群馬県渋川市役所の職員の男が、交際している女性の家の玄関に灯油を撒いて火をつけようとしたとして、逮捕されました。【映像】群馬・渋川市役所の周辺（実際の様子）渋川市役所・職員の石田将博容疑者（39）はきのう午後8時過ぎ、交際している女性（36）が住む木造住宅の玄関に灯油を撒いて火をつけようとした疑いがもたれています。通報を受けた警察が駆け付けたところ、玄関に9リットルほどの灯油が撒かれていたうえ、石