南海キャンディーズ山里亮太（49）が4日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）にMCとして生出演。3日の憲法記念日に各派が集会をおこなったことについてコメントした。番組では、高市早苗首相が憲法改正にあらためて意欲を語ったことについて取り上げた。山里は「日本国憲法が施行されて79年になっている。戦後すぐの日本と、今の日本、世界は状況が違うので、そこに合わせて何か考えていくことは大切だと思うんです。ル