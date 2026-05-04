ゴールデンウィークの後半、5月4日の午前10時半現在の高速道路の状況です。移動や行楽地で過ごす人など関西圏では最大21キロの渋滞が発生しています。 日本道路交通情報センターのまとめによりますと、午前10時30分現在、名神高速道路の上り線では、京都東インターチェンジ付近を先頭に21キロの渋滞が発生しています。 名神ではこのほか、大山崎ジャンクション付近で6キロ、栗東湖南インターチェ