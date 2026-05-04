フォークシンガー松山千春（70）が3日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。米国のシンガー・ソングライター、クリストファー・クロス（75）を絶賛した。「5月3日、誕生日のアーティストの曲をおかけしようと思って」と前置きした上で「アメリカのクリストファー・クロス。これみんなも絶対聴いたことある曲なんだけどさ。俺はクリストファー・クロス大好きでさ。ところが、アルバムに写真が載ってないん