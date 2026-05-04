アメリカのトランプ大統領は、ホルムズ海峡で足止めされている船舶を誘導して退避させる新たな措置を開始すると明らかにしました。【映像】ホルムズ海峡で足止めされている船舶の様子トランプ氏はSNSで3日、ホルムズ海峡で足止めされている船舶の解放を支援して欲しいと世界各国から要請されたと明らかにしました。そして「これらの船舶を封鎖された海域から安全に脱出できるよう誘導し、自由かつ円滑に業務を再開できるように