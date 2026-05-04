青学大時代に箱根駅伝に３度出場した竹石尚人さんが４日、自身のインスタグラムを更新。「２０２６．０５．０１入籍しました！」と記し、結婚を報告した。白いバラの花束に婚姻届と結婚指輪、婚約指輪が写った１枚や、手と手を取り合う写真、妻との２ショットなどと投稿した竹石さん。フォロワーからは「おめでとーーー♥」などと祝福のコメントが寄せられ、大学の先輩、前ハーフマラソン日本記録保持者の小椋裕介さん