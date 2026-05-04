演歌歌手の藤あや子が5月3日、自身のアメブロを更新。30年前の「CHANEL」のスーツを着用した全身ショットを披露し、反響を呼んでいる。【映像】藤あや子、2人分の“おうちごはん”披露に反響藤は「先日の衣装」というタイトルでブログを更新。BS朝日『人生、歌がある』出演の際に「30年前のCHANELのスーツ」を衣装として着用したことを報告し、“美スタイル”が際立つ全身ショットを公開した。また着用したスーツについて「