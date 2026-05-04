お笑いタレント有吉弘行（51）が、パーソナリティーを務める3日放送のJFN系ラジオ「有吉弘行SUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜午後8時）に出演。母が亡くなったことを明かした。有吉は「私事なんですがね、ちょっと母が亡くなってしまいましてね。急な話じゃないんですけど、3カ月前ぐらい前からお医者さんの方には“地獄に堕ちるわよ”なんていう話もされていまして。それで少し覚悟があった上でしたから。弟が病院に行ってみとるこ