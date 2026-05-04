元放送作家の鈴木おさむ氏が４日までに「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。“タモリ論争”に言及した。ユーチューバーのヒカルが４月末、自身のチャンネルでタレントのタモリについて「面白くない」と発言したことに端を発し、お笑い芸人などを巻き込み「タモリは面白くないのか、面白いのか」という論争が巻き起こっている。特にギャグを言うでもない、淡々としている最近のタモリのスタンスが論争の要因のひとつのようだ。この