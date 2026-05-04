卓球の世界選手権団体戦（英ロンドン）で盤石の戦いぶりを見せる女子日本代表を、ライバルの中国メディアも大絶賛だ。３日まで行われたリーグ戦で日本は３勝０敗と好スタート。４日の決勝トーナメント１回戦はクロアチアとの対戦が決まった。中国メディア「捜狐」は、日本が強豪のドイツに３―１で快勝した試合に着目。第１試合で橋本帆乃香（デンソー）が敗れるも、第２試合で張本美和（木下グループ）、第３試合で早田ひな