“誰よりも愛す”沖縄そばに人生を懸けて──3日に放送されたMBS・TBS系ドキュメンタリー番組『情熱大陸』(毎週日曜23:00〜)では、東北・岩手出身の中村栄文さんが、一念発起して移り住んだ沖縄で人生を懸けて営む沖縄そば店「EIBUN」が取り上げられた。SNSでは、「見て、沖縄そばが食べたくなった」「また『EIBUN』さんに行きたい!」「知らなかったけど、にやにやしたり泣きそうになったりしながら見た」などの声が上がっている。