「わかられますか？」が信頼度を左右する！正しい伝え方とは？ 「わかられますか？」じゃわからない！ 顧客に応対しているときなど、こちらの説明を理解してくれたかどうかを確認するため、こんな言い方をすることがありますね。 「説明をさせていただきましたが、わかられますか？」たしかに「れる」「られる」は敬語のキーワードの1つです。これをつけると、それだけで敬語になってしまうことは少なくありませ