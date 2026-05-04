資本家に対して喝破した経済学者と格差社会に注目した経済書の解説 人々に影響を与えた経済学者：カール・マルクス （1818年～83年） 富の公平＆平等な分配が行われる共産主義社会が理想国家であると提唱 資本家は労働者が生み出す乗除価値を搾取していると喝破！ カール・マルクスはプロイセン王国（現在のドイツ）生まれの哲学者であり、経済学者です。マルクスは1848年に盟友のフリードリヒ