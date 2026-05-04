福岡・佐賀の天気をお伝えします。予想天気図です。4日は低気圧が北海道付近へ進む見込みです。低気圧から延びる前線が北日本から東日本を通過し、日本の東から沖縄の南へ伸びるでしょう。一方、西日本は移動性の高気圧に次第に覆われる見込みです。 全国の天気です。西日本は次第に天気が持ち直すでしょう。東日本と北日本は雲が広がり、広く雨が降る見込みです。 九州北部の4日の天気です。午前中は湿った空気の影響に