今日4日、気象庁は沖縄地方が「梅雨入りしたとみられる」と発表しました。平年より6日早く、昨年(2025年)より1日早い梅雨入りです。沖縄地方平年より6日早い梅雨入り気象庁は、今日4日、沖縄地方が「梅雨入りしたとみられる」と発表しました。平年より6日早い梅雨入りです。3日は全国のトップをきって、奄美地方が梅雨入りしましたが、沖縄や奄美では長雨の季節が到来です。※梅雨は季節現象であり、梅雨の入り明けには、平均的