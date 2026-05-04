「原宿から世界へ」現在のアイドルシーンにおいて、無視できない大きな潮流となっているのが「KAWAII LAB.（カワイイラボ）」の存在だ。FRUITS ZIPPERを筆頭に、CANDY TUNE、CUTIE STREETといったグループを次々に生み出し、バイラルヒットを記録。その勢いは国内に留まらず「原宿から世界へ」というスローガンを体現しつつある。【大宮高史／ライター】＊＊＊【超・貴重写真】「ミス原宿」コンテストで、当時13歳の深津絵里