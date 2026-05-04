第1回【「東京に行けば結婚できる」は本当か？出逢いを求めて上京した女性が“婚活難民”になってしまう切実な理由】からの続き──。婚活難民女子とは婚活のため地方から大都市に出る女性を指す。地方では「若い女性」が少なく、「若い男性」は余っている。ただし数が少ない。一方、東京は地方に比べると「若い男性」の絶対数が多い。そのため地方で生まれ育った「若い女性」は進学や仕事のキャリアアップと婚活を考え、東京