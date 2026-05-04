一度に40個作れる！ミニ春巻き おつまみやお弁当に大活躍してくれるミニ春巻き。今日は一度に40個作れるミニ春巻きをご紹介します。はんぺんやカニカマで作れて、とっても簡単ですよ。 春巻きの皮は4等分に切っておきます。はんぺん、カニカマ、小ねぎなどを混ぜて春巻きの皮で包み、こんがり揚げればできあがり！外はカリッと中はふんわりのミニ春巻きです。 おいしい！また作ります！と嬉しい声 つくれぽ（作りましたフォ