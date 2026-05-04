◆第３１回ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京競馬場・芝１６００メートル）今年のＮＨＫマイルＣは、上位伯仲の混戦と言っていい。朝日杯ＦＳの覇者で、前走の皐月賞は１３着に大敗したカヴァレリッツォ（牡３歳、栗東・吉岡辰弥厩舎、父サートゥルナーリア）が、マイルに戻して復権を果たすのか。朝日杯ＦＳで３着に好走して、同じく前走の皐月賞で１５着大敗のアドマイヤクワッズ（牡３歳、栗東・友道康夫、父リアルステ