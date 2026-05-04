結婚に関する厚生労働省の統計によれば、2025年度の婚姻件数は約49万組前後と減少傾向が続き、平均初婚年齢は夫が31歳前後、妻が29歳前後と、昭和に比べると“高齢化”も続いている。原因としては若者人口の減少が大前提として挙げられるが、日本の経済状況が低迷していることも大きいと指摘する専門家は多い。【藤原良／作家・ノンフィクションライター】（全2回の第1回）＊＊＊【写真を見る】「一生結婚するつもりはない」男