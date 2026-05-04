お笑いコンビ、麒麟の川島明（47）が、パーソナリティーを務める3日放送のTBSラジオ「川島明のねごと」（日曜午後7時）に出演。人気ミュージシャンが同番組のリスナーであることを明かした。この日はお笑いコンビのカベポスターがゲスト。同コンビは今春に大阪から東京に進出しており、川島は「『カベポスターが東京来たよ』っていうのはいろんなところで言っていくべき」とプッシュ。また「出たい番組も言っといた方がいいよ、東