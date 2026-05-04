元テレビ朝日社員の玉川徹氏が4日、同局系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金午前8時）に生出演した。先週末、福島・郡山市で行われたKFB福島放送開局45周年イベントのトークショーに、番組MCを務めるフリーアナウンサー羽鳥慎一と参加した際、自身への「応援うちわ」が数多く振られたとして「60を過ぎてアイドルの気分を味わえるのは最高ですよ」と、満面の笑みで語った。この日の放送の冒頭では、トークショーの様子やその前