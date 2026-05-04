¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó¾å°Ì8¥Áー¥à¤Ë¤è¤ë¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26¡×¤¬¤¤¤è¤¤¤è³«Ëë¤¹¤ë¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Î½Ð¾ì¥Áー¥à¤ò¾Ò²ð¡£5¥Áー¥àÌÜ¤Ï3Âç²ñÏ¢Â³6ÅÙÌÜ¤ÎCS¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥·ー¥Ûー¥¹»°²Ï¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡£ 2Ç¯Á°¤ÏºÇ½ªÀï¤Ç3¥·ー¥º¥ó¤Ö¤ê¤ÎCS½Ð¾ì¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢À¾ÃÏ¶è½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Ì¾¸Å²°¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥º¤Ë1¾¡