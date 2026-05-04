「太っていないから脂肪肝とは無縁」と思っていませんか？：じつは、痩せている人でも脂肪肝になるケースは少なくありません。生活習慣や体質が影響して起こる“隠れ脂肪肝”について、原因やリスクを三田医院院長の奥山秀平先生に聞きました。 ※2025年12月取材。 監修医師：奥山 秀平（三田医院） 1999年3月杏林大学医学部卒業。杏林大学第3内科（消化器内科、糖尿病代謝内科）入局。国立横浜病院（現国立横