生涯の趣味であるピアノが突如弾けなくなる「局所性ジストニア」を発症し、絶望と孤独を味わった青嶋さん。その経験から自ら脳神経内科医となる道を選びました。アレクサンダー・テクニークの学びや、症状の「スイッチ」を見極める独自のリハビリを探求し、10年越しにピアノの楽しさを取り戻した当事者であり、医師でもある青嶋さんが語る希望の軌跡を紹介します。 ※本記事は、個人の感想・体験に基づいた内容とな