焼肉店を探すとき、グルメサイトの点数や口コミを参考にするのが普通だ。しかし本当に美味しい穴場の個人店は、サイトのアルゴリズム上、高評価になりづらい。実は、店名に特徴があったり、店先にあるものがたくさん並んでいたりと、美味しい店には知られざる共通点がある。年間100軒の焼肉店に通う筆者が、当たりの店を見抜く方法を紹介する。※本稿は、焼肉作家の小関尚紀『知ればもっと美味しくなる！大人の「牛肉」教養』（三