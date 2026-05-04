イランを巡る紛争が終わったわけではないが、マーケットの動揺はひとまず収まったようだ。次にリスクオフが到来した時の参考に、株、為替、債券など金融市場を横断的に俯瞰する「クロスマーケット（クロマ）」な視点から中間総括をしてみた。危機の内容次第だが、「震度」が同程度であれば、今回と同じような市場反応を見せる可能性は大きい。ポイントは短期間での現金化と再投資だ。 1）キャッシュ・イズ・キン