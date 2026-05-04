ゴールデンウィーク真っ最中ですね！お休みを満喫している人も、こんな時こそ仕事！という方も、ラジオをお供に楽しく過ごして下さい🎵2週に渡って８人組ボーイズグループ『OCTPATH』が登場！オーディション番組「PRODUCE101 JAPAN SEASON2」に出演した元練習生の中から結成されたボーイズグループ！2021年11月に結成、2022年にシングル「IT'S A BOP」でメジャーデビューしました！4月15日には９枚目となる最新シングル「St