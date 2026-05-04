中国人向けに日中関連情報を発信している日中通信はこのほど、微信（ウィーチャット）の公式アカウントを通じて、「東京ではなぜ人前で怒り出す人をほとんど見かけないのか」と題する記事を発表した。中国では自国と日本の状況を比較する文章がしばしば発表される。さまざまな理由があるだろうが、文化の背景が似ているのに状況が大きく異なることについて「なぜそうなるのだろう」との疑問が先立つと考えられる。筆者はまず「東京