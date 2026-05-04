栃木県警鹿沼署は２日、県西居住の男子高校生が、自転車の交通違反者に反則金を科す「青切符（交通反則切符）」制度を悪用した詐欺に遭い、現金６０００円をだまし取られたと発表した。制度がスタートした４月１日に起きた被害で、県内での確認は２例目。県警は「警察官がその場で現金を徴収することは絶対にない」と注意を呼びかけている。同署によると、４月１日午後、鹿沼市上野町の市道で男子高校生がイヤホンを着けて自転