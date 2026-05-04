３日に放送されたＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」では、武田信玄（高嶋政伸）が登場するも、あっけなく退場し、ネットを驚かせた。この日は冒頭から信玄が登場し、餅つき。子どもたちに餅を振る舞う。その後、将軍・足利義昭（尾上右近）がやってきて、織田を討て！と命じたことから、信玄は三方原の戦いで家康軍を蹴散らす。この勢いに乗じて義昭は「期は満ちた。武田と動きを合わせ、織田を討ち滅ぼすのじゃ！」と家臣に命