月9が “静かな爆死” をしている。北村匠海が地上波連ドラ初主演を飾っているフジテレビの月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』。実話をもとに描かれたオリジナルストーリーで、4月27日（月）に第3話が放送された。本作は、統廃合の危機にある福井県の水産高校を舞台に、生徒と教師が力を合わせて宇宙食開発を目指す学園もの。北村演じる主人公は、自校で生産しているサバ缶を宇宙に飛ばすことを目標に奮闘する高校教師。世代交