2日大熱狂の東京ドームボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が、元3階級制覇王者・中谷潤人（M.T）を3-0判定で退けた2日の“世紀の一戦”。大熱狂の東京ドームのリングには、名だたる企業の広告が掲出されており、ファンから驚きの声が上がった。「THE DAY やがて、伝説と呼ばれる日。」と銘打たれた興行。“世紀の一戦”で井上が中谷を撃破したほか、井上の弟・拓真も元4階級制覇のレジェンド・