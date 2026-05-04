ゴール前でヴェルテンベルクが強襲中央競馬のG1天皇賞・春が3日、京都芝3200メートルで行われ、クロワデュノール（牡4、斉藤崇）が大接戦を制した。2着のヴェルテンベルク（牡6、宮本）と並んでゴール。超僅差の判定写真で明らかになった北村友一騎手の動きにファンは騒然となった。1番人気クロワデュノールは好スタートから5、6番手を追走。一方、12番人気の超伏兵ヴェルテンベルクは道中、最後方だった。直線で早め先頭に