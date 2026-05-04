皆さんは、家庭内の役割分担が決まっていますか。どちらか一方に負担が偏っている場合でも、それが日常になると疑問すら抱かなくなることもありますよね。今回は、筆者の友人S子が、息子の何気ない一言によって生活が大きく変わった出来事をご紹介します。 ワンオペが当たり前の日常 S子は30代の主婦で、3歳の息子R太を育てています。夫は仕事柄出張が多く、家にいる時間は限られていました。そのため、日々の家事や育児はほ