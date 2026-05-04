「道の駅かんおんじ」（仮称）イメージ 香川県観音寺市が2028年度のオープンを目指して整備を進めている新しい「道の駅」をテーマにしたシンポジウムを5月24日に開きます。 基調講演では、旅行情報誌「じゃらん」が行ったアンケート調査「全国道の駅グランプリ」で、2022年、23年、25年に1位となった「道の駅 川場田園プラザ」（群馬・川場村）の運営会社の社長、永井彰一さんが、新しく「道の駅」