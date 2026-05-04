セルティック前田大然が先制ゴール、逃げ切り勝利で勝ち点3を獲得したスコットランド1部セルティックに所属する日本代表FW前田大然は、現地時間5月3日に行われたリーグ第35節ハイバーニアン戦（2-1）に先発出場し、チームの先制ゴールを記録した。しかし、試合終了直後に足を負傷したような仕草を見せており、チームを率いるマーティン・オニール監督がその状態について言及している。スコットランド紙「ザ・ヘラルド」が報じた