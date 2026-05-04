アマ球界の注目選手を紹介する「ドラフト報知」は、千葉商大の吉川凌平投手（４年＝習志野）を取り上げる。昨秋、１５６キロの球速をたたき出してスカウト陣の評価が急上昇。千葉県大学リーグに現れた将来性豊かな右腕だ。スラリと見栄えのする体から、切れのあるストレートを投げ込む。身長１８６センチのスリークオーター右腕・吉川が最も自信を持っているのは「右打者のアウトロー」。先発した４月２５日の東京情報大戦でも