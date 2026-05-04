元フジテレビでフリーアナウンサー、タレントの高橋真麻が４日までに、声帯を手術していたことを明かした。３日付のブログで「実は３月末から原因不明の声帯麻痺（まひ）になり声が出づらく、息苦しい。声が割れる、大きな声が出せない、歌えない。という日々を送ってきたのですがこの度、声帯の手術を終え退院致しました」と報告。「これからリハビリや経過観察があります。５月６日のゴゴスマの生放送が術後初めてのテレビ